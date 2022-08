Doch je niedriger die Raumtemperatur, desto größer die Schimmelgefahr, wenn sich Luftfeuchtigkeit niederschlägt, zum Beispiel an kühleren Außenwänden, in Ecken oder an Fensterrahmen. Daher sind so manche Experten vom Vorschlag des Wirtschaftsministeriums nicht überzeugt: Gerade in älteren und schlecht gedämmten Gebäuden steige die Gefahr von Feuchtigkeit und Schimmelbildung, wenn weniger geheizt wird, erklärt Stefan Bentrop, Justiziar beim Deutschen Mieterbund im Gespräch mit ZDFheute: