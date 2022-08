Haeser: Ich sitze in meinem eigenen Reich! Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ich sitze also in einem Käfig, der nur mir gehört, in dem kein anderer was zu sagen hat außer mir. Und indem ich aufs Gaspedal trete und quasi ungebunden diese Freiheit genieße, kommen biochemische Prozesse auf, die das Fahrerlebnis noch hoch putschen.