Cori Gauff ausgeschieden

Quelle: dpa

Die Erfolgsserie von Tennis-Teenager Cori Gauff ist im Achtelfinale der Australian Open zu Ende gegangen. Die 15 Jahre alte Amerikanerin verlor am Sonntag gegen ihre sechs Jahre ältere Landsfrau Sofia Kenin 7:6 (7:5), 3:6, 0:6. Kenin ist in Melbourne an Position 14 gesetzt.



Gauff hatte zuvor bei ihrem Australian-Open-Debüt mit ihrem Sieg über die japanische Titelverteidigerin Naomi Osaka überrascht. Die jüngste Teilnehmerin des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres gilt als Ausnahmetalent und hatte erstmals im vergangenen Sommer mit dem Achtelfinal-Einzug in Wimbledon für Furore gesorgt. Auf ihr erstes Grand-Slam-Viertelfinale muss die Weltranglisten-67. Gauff nun noch warten.