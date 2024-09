Abgesagte Arzttermine: Strafgebühr für Patienten?

Einen Termin bei einem Arzt zu ergattern endet nicht selten mit einem Frustmoment: Denn der nächste Platz ist oft erst in Wochen, wenn nicht gar Monaten frei.

Nicht abgesagte Termine: Wie groß ist das Problem?

So gaben bereits im Sommer 2023 knapp 70 Prozent der Praxen an, dass sie mit nicht abgesagten Terminen Probleme haben. In vielen Praxen machen solche Ausfälle sogar bis zu zehn Prozent aller Termine aus.