Am vierten Jahrestag des Terroranschlags auf einen Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ist der Opfer gedacht worden. "Wir werden sie nie vergessen", schrieb Außenminister Heiko Maas (SPD) auf Twitter. Am Abend war ein Gedenkgottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche geplant.