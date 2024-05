Spenden für IS: Haftstrafe für Berliner

Der in Berlin geborene Joshua S. war in einem inzwischen verbotenen salafistischen Verein in Berlin aktiv und hatte zwischen November 2020 und März 2021 an Spendensammelaktionen für den IS teilgenommen. Er hatte elf Beträge von insgesamt 218 Euro an Personen überwiesen, die das Geld nach Syrien an den IS weitergeleitet haben sollen.