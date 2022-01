Eine Geiselnahme in einer Synagoge hat am Samstag die texanische Stadt Colleyville in der Nähe von Dallas und Fort Worth in Atem gehalten. Nach mehrstündigen Verhandlungen zwischen Polizei, FBI und dem Geiselnehmer sind am Samstagabend laut dem texanischen Gouverneur Greg Abbott jedoch alle Geiseln wieder freigekommen.