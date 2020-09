Ein 32-jähriger Soldat hat am Samstag bei einem Amoklauf in Thailand 26 Menschen getötet, viele davon in einem Einkaufszentrum. 57 Menschen wurden verletzt. Die Zahlen nannte der thailändische Premierminister Prayut Chan-o-cha an diesem Sonntag auf einer Pressekonferenz. Sicherheitskräfte erschossen den Mann am Morgen, wie die Polizei bestätigte. "Es ist jetzt vorbei", sagte Polizeichef Chakthip Chaijinda in Nakhon Ratchasima, rund 260 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bangkok.