Der Schriftsteller und Dramatiker Rolf Hochhuth ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 89 Jahren in seiner Wohnung in Berlin, wie sein Herausgeber Gert Ueding mitteilte.



Hochhuth gehörte zu den umstrittensten deutschen Theaterautoren der Nachkriegszeit. Mit seinem Vatikan-Drama "Der Stellvertreter" hat Rolf Hochhuth Theatergeschichte geschrieben. Das Stück, das dem Papst eine Mitschuld am Holocaust gibt, löste 1963 einen beispiellosen Skandal aus - und wurde zum Welterfolg.