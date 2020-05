Der kleine Waldkauz wurde von einem Hubschrauber vom Baum geweht.

Quelle: dpa

Der erst wenige Wochen alte Vogel musste in der Tierklinik aufgepäppelt werden, bevor die Pflegerin versuchte, ihn am Fundort wieder zu seinen Eltern zurückzubringen. Zum Glück waren die tatsächlich in der Baumkrone.



Hätte die Tierpflegerin sie nicht gefunden, hätte der kleine Kauz per Hand großgezogen werden müssen.