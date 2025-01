Artenschutz: Tierische Inventur im Zoo Bremerhaven

Quelle: Zoo am Meer

Für Mayonnaise tun sie alles: Also sind die Steinwände dementsprechend präpariert und beim Abschlecken der Köstlichkeit wird Maß genommen - die jetzt ausgewachsenen fünfjährigen Eisbärinnen sind die Attraktion im Zoo am Meer. Aufgerichtet ist Anna 2,65 Meter groß, ihre Zwillingsschwester Elsa misst 2,50 Meter. Gefahrenfrei lässt sich so die Entwicklung der Raubtiere verfolgen.