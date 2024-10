Tierschutzbund: Igel finden nicht mehr genügend Futter

Der Deutsche Tierschutzbund ist besorgt über die zunehmende Zahl untergewichtiger und kranker Igel in den Wildtierauffangstationen. Aufgrund von Klimawandel und Pestiziden sei der Insektenbestand stark zurückgegangen, sodass viele Igel nicht mehr genügend Futter fänden, teilte die Organisation am Mittwoch in Bonn mit.