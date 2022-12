Beim Zirkus ausgeliehen : Tiger sorgt für Polizeieinsatz in Clan-Villa

Nach der Berliner Verordnung zur Haltung von "gefährlichen Tieren wildlebender Arten" dürfe ein Tiger privat nicht gehalten werden, so die Behördensprecherin. Vor diesem Hintergrund sei es zur Durchsuchung mit Unterstützung der Polizei am Dienstagabend in der Villa gekommen. Auslöser waren den Angaben zufolge Posts in sozialen Medien, auf denen ein Tiger in der Villa zu sehen war.