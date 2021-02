Die Hilfsorganisation Mary's Meals, die sich mit einer Partnerorganisation in Tigray engagiert, berichtet von weit verbreitetem Hunger in der Bevölkerung. "Die Hauptstadt der Region, Mekelle, wird täglich von vertriebenen, mittellosen und traumatisierten Menschen überschwemmt, darunter viele unbegleitete Kinder, die ihre Eltern verloren haben", betonte die Organisation in einer Erklärung.