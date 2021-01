Doch jetzt haben Sicherheitsforscher desselben israelischen Unternehmens eine neue Schwachstelle in der TikTok-App gefunden. Über diese Sicherheitslücke in der Funktion "Finde Freunde" war der Zugriff auf Daten der Nutzerprofile möglich. So konnten Nutzer-ID, Telefonnummern und ähnliche personenbezogene Informationen ausgespäht werden.