Nach dem Tod einer Zehnjährigen ist die App Tiktok in Italien heftig in die Kritik geraten. Das Mädchen habe sich auf der Videoplattform vermutlich einer Mutprobe gestellt, hieß es. Italiens Datenschutz-Aufsicht forderte von dem Unternehmen am Freitagabend die sofortige Sperrung aller Konten, bei denen das Alter der Nutzer nicht mit Sicherheit festgestellt wurde.