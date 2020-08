Younes Zarou ist noch nicht lange auf TikTok aktiv. Vor einem Jahr etwa fing er an, sich auf der Plattform auszuprobieren mit kreativen Clips in schrägen Perspektiven. So richtig aufmerksam auf ihn wurde die TikTok-Community erst mit Beginn der Corona-Krise: Younes startete die Stay@home-Challenge und postete einen Monat lang auf der Plattform, was die Pandemie mit seinem Leben macht.