In der Jahreszeit, in der der Eine an Weihnachten, gemütliche Abende zu Hause und den ersten Schnee denkt, würde der Andere am liebsten auswandern. Der Winter mit seinen dunklen Tagen setzt manchen Menschen so zu, dass sie das Haus am liebsten gar nicht mehr verlassen wollen. Werden Tage kürzer und die Dunkelheit länger, fällt manch einer in ein Stimmungstief.