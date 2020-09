ZDFheute: Sie bieten in ihrem Shop "Die größte Mohammedkarikatur aller Zeiten" an. Zusehen ist ein kleiner Ausschnitt der Karikatur, die auf dem Cover der ersten Ausgabe von "Charlie Hebdo" nach dem Anschlag abgedruckt war. Sie fordern Leser heute dazu auf, sich den "Starschnitt" als "Erinnerung nach Hause zu bestellen". An was soll erinnert werden?