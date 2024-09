Tito Jackson: Bruder von Michael Jackson gestorben

Mehr als 100 Millionen verkaufte Platten

Die Jackson Five bestanden aus Jackie, Tito, Jermaine, Marlon und Michael. 1969 bekam die Band einen Vertrag mit dem berühmten Soul-Label Motown. Gleich ihre erste Single "I Want You Back" wurde ein Erfolg, es folgten Charthits wie "ABC" und "I'll Be There". Die Gruppe wurde 1997 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Platten ist Jackson Five eine der erfolgreichsten Bands der Popgeschichte.