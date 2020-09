Eine Historikerin steht vor Tizian-Gemälden.

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Ein Traum wird wahr: So bewirbt die National Gallery in London eine neue Ausstellung, in der alle sechs "Poesie"-Gemälde von Tizian erstmals seit 450 Jahren wieder unter einem Dach vereint sind.



Der italienische Renaissance-Meister hatte die Serie spät in seinem Leben zwischen 1551 und 1562 für König Philipp II. von Spanien gemalt. Basierend auf den Metamorphosen des römischen Dichters Ovid gehe es um menschliche Leidenschaft, Irrationalität, Liebe und Tod, heißt es.