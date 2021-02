Drei Viertel aller Erwachsenen in Deutschland sind in ihrer Freizeit mehrmals täglich oder sogar fast immer online. Laut einer am Mittwoch vorgestellten Studie der Techniker Krankenkasse (TK) sind 76 Prozent der Befragten fast durchgehend im Netz. Bei der Gruppe der 18- bis 33-Jährigen seien es sogar 92 Prozent. Nur fünf Prozent aller Befragten nutzen das Internet in ihrer Freizeit selten oder nie.