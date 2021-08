Es kommt heraus: Antonella B. arbeitete genau in dieser Eisdiele. Weil sie als sehr zuverlässig bekannt ist, kommt es dem Eisdielenbesitzer komisch vor, als die 25-Jährige am Vorabend nicht wie verabredet erscheint. Auf einer Polizeistation in Karlsruhe meldet er die Frau als vermisst. Und tatsächlich: Bei der Toten handelt es sich um Antonella B.. Die Identität ist nun geklärt - doch führt sie die Ermittler auch näher an den Täter heran?