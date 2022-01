Bei dem Vorfall während der Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western "Rust" auf einer Filmranch in Santa Fe (New Mexico) war am 21. Oktober Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins (42) tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza an der Schulter getroffen worden. Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt von Alec Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkt, eine echte Kugel steckte.