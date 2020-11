Eine saubere und funktionierende Toilette in Reichweite gehört für die allermeisten Menschen in Deutschland zum Alltag. Doch dass der Zugang zum "stillen Örtchen" vielerorts gar nicht selbstverständlich ist, zeigt ein Blick auf die Statistiken von UNICEF und WHO. In vielen Regionen der Welt leiden Menschen an Krankheiten, sterben sogar an den Folgen fehlender Abwasserentsorgung.