Nach Europa kam die Tomate erst um 1500 mit dem spanischen Entdecker Christoph Kolumbus, damit zählt sie zu den neuen Pflanzen. Über zunächst Spanien, Portugal und Italien kam die Tomate in die nördlichen Gefilde unseres Kontinents, in Deutschland wurde sie erstmals 1553 erwähnt.



Weltweit ist die Tomate heute das meistangebaute Gemüse mit einer Jahresproduktion von 190 Millionen Tonnen. Ein Drittel davon stammt aus China. Der Jahresverbrauch an Tomaten - Pizza, Ketchup, Saucen und Co. sowie die Gastronomie mitgerechnet - liegt in Deutschland aktuell bei 2,5 Millionen Tonnen. Gemessen daran liegt der deutsche Anbau (Selbstversorgungsgrad) bei gerade einmal vier Prozent davon.

Bildquelle: dpa