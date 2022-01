Torsten Dahm: Der Ausbruch war in Bezug auf die Explosivität sehr stark und nahezu vergleichbar mit dem explosiven Ausbruch des Pinatubo-Vulkans auf den Philippinen 1991. Das sehen wir z.B. an der Stärke der Signale, die weltweit aufgezeichnet werden konnten. So wurde an dem Vulkan im Pazifik die Atmosphäre zu Eigenschwingungen angeregt, welche auf Messinstrumenten der Observatorien in Europa und Deutschland messbar waren.