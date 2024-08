Sehenswertes: Miniatur-Wunderland bei Touristen auf Platz 1

Schon zum sechsten Mal ist das Miniatur-Wunderland in Hamburg von ausländischen Reisenden zur beliebtesten Sehenswürdigkeit in Deutschland gewählt worden. Das geht aus einer von der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) veröffentlichten Umfrage hervor. Rund 25.000 Menschen aus anderen Ländern als Deutschland haben den Angaben zufolge dafür online abgestimmt. Aber was ist eigentlich mit Touristenmagneten, wie dem Schloss Neuschwanstein?