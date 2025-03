Heftige Tornados in USA: Viele Tote

Zerstörung nach einem Tornado in Cave City im Bundesstaat Kentucky.

Die Zahl der Opfer infolge schwerer Unwetter im Süden und Mittleren Westen der USA steigt. Medienberichten zufolge rissen die Stürme und Tornados mindestens 34 Menschen in den Tod, zwölf alleine im Bundesstaat Missouri.

Der Sturm Alfred hat an der Ostküste Australiens für Überflutungen und Stromausfälle gesorgt. Die Auswirkungen waren aber weniger schlimm als befürchtet.

Notstand in Georgia ausgerufen

In Georgia rief Gouverneur Brian Kemp den Notstand aus und forderte die Einwohner auf, sich vorzubereiten. Bewohnern von Risikogebieten sollten Gebäude mit unterirdischen Schutzräumen aufsuchen und Wohnmobile meiden. Millionen Amerikaner sind in Alarmbereitschaft.

Staub trägt zu Massenkarambolagen bei

Durch Staubstürme kam es zu Massenkarambolagen mit Dutzenden Fahrzeugen. Bei einer Unfallserie im Bundesstaat Kansas krachten 50 Fahrzeuge ineinander, mindestens acht Menschen starben. Weitere Todesopfer gab es in Arkansas, Mississippi, Texas und Oklahoma. In Hunderttausenden Haushalten fiel der Strom aus.

Die Gouverneurin von Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, erklärte, es dürfte es Monate dauern, die gewaltigen Schäden in ihrem Staat zu beseitigen. Eine Polizeisprecherin in Texas sagte:

Wir hatten in der Vergangenheit schon heftige Stürme, aber nicht von diesem Ausmaß. Es war fürchterlich.

Allein in Oklahoma brachen Berichten zufolge Hunderte Brände aus. Betroffen sind 170.000 Hektar, also eine Fläche doppelt so groß wie Hamburg.