Ein Ergebnis ist, dass sich der Bereich, wo sich bevorzugt Tornados in den USA entwickeln, weiter nach Osten und Süden verschiebt. Das trifft auch auf diesen extremen Tornadoausbruch zu. Derzeit herrscht allerdings auch ein natürliches Phänomen: "La Niña", was das Gegenteil des meist bekannteren Phänomens "El Niño" ist. In "La Niña"-Zeiten sind die Tornados weiter in den südöstlichen Bundesstaaten zu finden. Zusätzlich nimmt die Stärke der Tornados in den USA zu.