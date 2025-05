Tote nach Tornados in den USA: Stüme in Kentucky und Missouri

Tornados in den US-Bundesstaaten Missouri und Kentucky haben mindestens 21 Todesopfer gefordert. Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, erklärte im Onlinedienst X, bei den Stürmen am Freitagabend seien mindestens 14 Menschen getötet worden. "Leider wird diese Zahl wahrscheinlich noch steigen, wenn wir mehr Informationen erhalten", erklärte Beshear.

In Missouri wurden in der Metropole St. Louis fünf Menschen getötet, wie Bürgermeisterin Cara Spencer mitteilte. Etwa 100.000 Häuser hätten am Freitagabend keinen Strom gehabt. Die Zahl der Verletzten war zunächst nicht bekannt.