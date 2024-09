Toskana: Zwei deutsche Schülerinnen sterben bei Autounfall

Tragisches Ende einer Klassenfahrt nach Italien : Bei einem Verkehrsunfall an der Mittelmeerküste der Toskana sind zwei Schülerinnen aus Duisburg ums Leben gekommen. Die beiden Teenager - Jahrgang 2005 und 2006 - wurden in dem Lido di Camaiore von einem Auto erfasst. Aus bisher ungeklärten Gründen war es in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Insgesamt wurden nach Angaben der italienischen Polizei sieben Menschen verletzt. Eines der Opfer schwebte auch am Morgen danach noch in Lebensgefahr.