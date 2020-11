Nun bringen die Toten Hosen den Soundtrack zu Campinos Buch "Hope Street" heraus: 15 Hymnen des Mersey Beat von "Hippy hippy Shake" über "Needles and Pins" bis "Shake, Rattle and Roll" und natürlich "Ferry Cross the Mersey" - neu interpretiert von den Düsseldorfer Punkrockern. "Learning English Lesson 3: Mersey Beat! The Sound of Liverpool" ist am Freitag erschienen.