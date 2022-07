Bei Schusswaffenangriffen in zwei Bars in Südafrika sind mindestens 19 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. In Soweto schossen in der Nacht zum Sonntag mehrere Angreifer auf eine feiernde Menge, 15 Menschen starben, wie die Polizei in dem Vorort von Johannesburg mitteilte. In einem ähnlichen Fall im hunderte Kilometer entfernten Pietermaritzburg schossen zwei Angreifer offenbar willkürlich auf Bar-Besucher und töteten vier von ihnen.