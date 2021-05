In der italienischen Region Piemont sind bei einem Seilbahn-Unglück neun Menschen ums Leben gekommen. Die Bergrettung hatte zunächst von fünf und dann von acht Toten berichtet. Demnach befanden sich elf Menschen in der Gondel, als diese auf der Stecke von dem Ort Stresa am Lago Maggiore zum Monte Mottarone abstürzte.