Beliebteste Reiseziele 2023: Kroatien besonders überlaufen

Dubrovnik war laut einem Reiseportal 2023 "die am stärksten überlaufene Stadt Europas". In ganz Kroation kommen auf einen Einwohner mehr als vier Touristen.

3,4 Touristen pro Österreicher

Die Zahl der Übernachtungen in deutschen Beherbergungsbetrieben ist auf einem Rekordhoch. Egal ob in Warnemünde, in Rothenburg ob der Tauber oder in Mittenwald in der Zugspitzregion: Überall gehen die Zahlen nach oben.

18.05.2024 | 4:46 min