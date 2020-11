450 Strandkörbe in einem Hockeystadion? Die Hockeypark GmbH in Mönchengladbach hat es gewagt und den dortigen SparkassenPark, in dem sonst bis zu 22.000 Zuschauer Platz finden, zu einer großen Strand-Arena gemacht. 61 Veranstaltungen in 84 Tagen haben die Veranstalter so auf die Beine gestellt.



Mit einem ganz besonderen Hygienekonzept, darunter: immer nur mit einem Bekannten zu zweit in einem Korb, Snacks im Vorfeld buchbar und schon zu Beginn der Veranstaltung in einem Beutel am Platz. Nach dem aktuellen Teil-Shutdown soll es weitergehen mit Weihnachts- und Silvester-Veranstaltungen. Auch Karnevalistisches ist denkbar. Und die Strandkörbe sollen auch in andere Stadien Deutschlands einziehen.