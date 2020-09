Es ist kurz nach halb acht am 22. September 1990, als ein Anwohner einen Pkw-Brand an der Landstraße zwischen den Orten Sellessen und Bühlow meldet. Lediglich Familienvater Alfred S. kann sich rechtzeitig aus dem Wagen retten. Seine Kinder Antje und Jana sterben in den Flammen des "Trabant 601".