Die ADF unterstützt auch eine Klage gegen zwei Trans*frauen in Connecticut, die an der Highschool mehrere 100-Meter-Läufe gewannen, Andraya Yearwood und Terry Miller. Fragt man Republikaner*innen in Florida, Tennessee, Arizona, West Virginia - dann ziehen sie immer wieder diesen einen Fall zur Begründung heran, um die Gesetze gegen Trans*athletinnen zu verschärfen. Denn: Ein anderer Fall, in dem Trans*frauen wichtige Wettbewerbe gewonnen haben, ist schlicht nicht bekannt.