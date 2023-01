Benedikt wird am Donnerstag im ehemaligen Grab seines Vorgängers Johannes Paul II. in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Zuvor will Papst Franziskus will vor dem Petersdom einen großen Trauergottesdienst mit Zehntausenden Menschen abhalten. Der Vatikan kündigte eine schlichte Zeremonie für den ehemaligen Papst an - wie dieser es sich gewünscht habe.