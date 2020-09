Der Country- und Popmusiker Kenny Rogers ist tot. Wie seine Familie auf Twitter mitteilte, starb der dreifache Grammy-Gewinner im Alter von 81 Jahren in Sandy Springs im US-Bundesstaat Georgia. Die Karriere des US-Sängers von Hits wie "Islands In The Stream", "The Gambler" oder "Lucille" umfasste sechs Jahrzehnte.



Der Musiker verkaufte mehr als 120 Millionen Alben. Im Oktober 2017 hatte er sich mit einem furiosen Konzertfinale an der Seite von Kollegen wie Dolly Parton in den Ruhestand verabschiedet.