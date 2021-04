Der Trauergottesdienst für den am 6. April im Alter von 93 Jahren verstorbenen Theologen wurde geleitet von Pfarrer im Ruhestand Wolfgang Gramer. Der Wegbegleiter Küngs über Jahrzehnte sagte, er hoffe immer noch "auf einen konkreten Schritt aus Rom", damit in Bezug auf den Entzug der Lehrerlaubnis für Küng aus dem Jahr 1979 "bereinigt würde, was zu bereinigen ist".