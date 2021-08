Aus Anlass des Todes von "Traumschiff"-Schauspielerin Heide Keller sendet das ZDF heute um 0.25 Uhr eine Wiederholung der Folge "Los Angeles" - dort hatte Keller ihren letzten Auftritt im Jahr 2018. Im Anschluss um 1.55 Uhr gibt die Doku "Das Traumschiff - Spezial" Einblicke in die Dreharbeiten und schaut hinter die Kulissen.



Am Samstag, 4. September 2021, 13.35 Uhr, ist die Folge "Chile" im ZDF zu sehen.



In der ZDFmediathek stehen neben der letzten "Traumschiff"-Folge mit Heide Keller auch die allererste Folge "Karibik" sowie "Chile" und weitere zum Abruf bereit.

Bildquelle: ZDF