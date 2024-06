Wie die Initiative "kindwärts" Trennungsfamilien hilft

Bei " kindwärts " handelt es sich um eine bundesweite Initiative, die sich an Trennungseltern richtet, die weit weg von ihrem Kind leben. Dabei vermittelt sie deutschlandweit kostenfreie Übernachtungen bei ehrenamtlichen Gastgeberinnen und Gastgebern am Wohnort des Kindes. Zudem unterstützt die Organisation die Trennungseltern mit einem pädagogischen Beratungsangebot. "kindwärts" wird vom Bundesfamilienministerium und der Landeshauptstadt München gefördert. Zuvor war kindwärts viele Jahre unter dem Namen "die Familienhandwerker" bekannt.Interessierte Gastgeber können sich unverbindlich online registrieren. Nach der Anmeldung nimmt kindwärts telefonisch Kontakt mit ihnen auf. Sobald es eine passende Anfrage eines Vaters oder einer Mutter gibt, werden Gastgeber, die in der Nähe wohnen, telefonisch kontaktiert und können entscheiden, ob sie den Gast aufnehmen.Quelle: epd