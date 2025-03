Trennung: Ab wann die Beziehung nicht mehr zu retten ist

Dass die Beziehungszufriedenheit im Laufe einer Liebesbeziehung in der Regel etwas abnimmt, ist schon lange bekannt und noch kein Grund für Bedenken. Zu einem Rückgang komme es besonders in den ersten Jahren des Zusammenseins, ein spezieller Tiefpunkt trete oft nach zehn Jahren ein, heißt es in der im "Journal of Personality and Social Psychology" vorgestellten Studie.