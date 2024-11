Rom: Trevi-Brunnen vorerst ohne Wasser

Ungewohnter Anblick in Rom: Der Touristenmagnet Trevi-Brunnen komplett ohne Wasser.

In Rom sind derzeit so viele Baustellen wie nie, denn im nächsten Jahr findet dort das Pilgerevent zum 'Heiligen Jahr' statt. Die Stadt soll dazu in neuem Glanz erstrahlen.

10.07.2024 | 2:09 min