Ein Bischof als nationaler Sportbotschafter? "Trimm Dich" machte es möglich: Im lockeren Jogging-Trab zwischen Weinbergen warb in den 70er-Jahren der damalige Landesbischof von Württemberg und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Helmut Claß, gewandet in grellgelbem T-Shirt, für die "Trimm Dich"-Bewegung des Deutschen Sportbundes (DSB).