Die Wasserversorgung der Stadt New York zeigt, wie es funktionieren kann: Als dort in den 90er Jahren sauberes Trinkwasser knapp wurde, stand die Stadt vor der Wahl - entweder konnten sie in industrielle Wassertechnik investieren oder in den Schutz der bewirtschafteten "Catskills Mountains", die der Stadt seit Jahrhunderten Trinkwasser liefert. New York entschied sich für Letzeres: Durch die natürliche Reinigung des Wassers in der nachhaltig bewirtschafteten Landschaft hat die Stadt nun hervorragendes Trinkwasser und spart zugleich mehr als 200 Millionen Dollar im Jahr für die Wasseraufbereitung.