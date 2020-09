Filtern und desinfizieren muss Ricardo Gil sein Nebelwasser dennoch, um es zu verkaufen. Das ist in Spanien Gesetz. In Flaschen abgefüllt liefert er es auch an Restaurants in der Umgebung und versucht so seine gemeinnützigen Projekte zu finanzieren, etwa Bewässerungssysteme für die Landwirtschaft, Tierhaltung und Aufforstungsaktionen auf den kahlgeschlagenen Kanaren.