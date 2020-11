Ähnlich sieht es Ismael Moreno, ein Projektpartner vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. "Die Bevölkerung hat sich von den Folgen des Sturms Eta noch nicht erholt." Iota habe anschließend die Menschen in einer extremen Notsituation getroffen: "Die allermeisten Menschen aus den überschwemmten Regionen konnten noch nicht in ihre Häuser zurückkehren", sagte der Leiter des Radiosenders "Radio Progreso" in La Ceiba, Honduras. "Es fehlt an allem, vor allem an Wasser, Essen und Hygieneprodukten."